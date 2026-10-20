Atraen juicio de la saxofonista Elena Ríos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en 2019.

En su intervención, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que se está ante un caso de extrema violencia feminicida en la que una mujer fue atacada con ácido en el rostro, poniendo en grave riesgo su integridad y su vida.

“La intervención de esta Suprema Corte permitiría precisar los alcances del principio de inmediación y determinar las atribuciones de un juez sustituto para dejar sin efectos un fallo absolutorio y ordenar la reposición de un juicio oral.