La reducción de la pobreza en México es uno de los resultados más importantes de la política social de la Cuarta Transformación, que desde 2018 colocó el bienestar del pueblo como prioridad del gobierno y transformó la manera de distribuir los recursos públicos, afirmó la dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel.

En conferencia de prensa, destacó que el Banco Mundial estima que entre 2018 y 2026, 17.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza monetaria, una reducción que relacionó de forma directa con el aumento al salario mínimo y la entrega de Programas del Bienestar, los cuales gestionó desde 2022 y hasta abril de 2026.

Indicó que los resultados reflejan el cambio de rumbo iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que da continuidad la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de una política que reconoce el bienestar como un derecho y no como una concesión del gobierno.

“Por eso es tan importante que los Programas de Bienestar se entreguen de manera directa con transferencias económicas, no en especie como era en el régimen pasado”, subrayó.