Sería una atrocidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ratificara los triunfos de los emecistas Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, consideró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que no permitirán que se gane en la mesa lo que no se obtuvo en las urnas.

El mandatario se refirió así a las impugnaciones interpuestas por la excandidata de Morena al gobierno del estado, Claudia Delgadillo, y por el excandidato de ese mismo partido a la alcaldía tapatío, José María Martínez.

“El defender la voluntad del pueblo de Jalisco es algo fundamental que se va a hacer con todo lo que está nuestro alcance; son muchísimos más los jaliscienses que no están dispuestos a permitir que haya quien quiera ganar por debajo de la mesa lo que no pudo ganar con votos, pero yo confío en las autoridades electorales, yo confío en que no se puede cometer una atrocidad como esa. Jalisco tiene gobernador electo, Guadalajara tiene presidenta municipal electa”, indicó.

Señaló que en el proyecto político al que pertenece tiene la convicción de que la gente ya votó y decidió, por lo que calificó como “enfermizo” insistir en un supuesto fraude, pues en democracia “hay que saber ganar y perder”.

Recordó que la diferencia en el caso de la gubernatura es de casi 200 mil votos, que representan más de 5 % de la votación emitida.