Audiencia de Ovidio será el próximo 10 de julio

La audiencia de Ovidio Guzmán, “El Ratón”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Chicago, ha sido pospuesta. Prevista originalmente para el 9 de enero, ahora ha sido programada para el 10 de julio.

La audiencia tiene por objetivo establecer la fecha de sentencia de Ovidio, luego de que este se declarara culpable, tras llegar a un acuerdo con la justicia estadounidense.

La audiencia de julio quedó programada para las 10:30 de la mañana, hora local.

Bajo el acuerdo alcanzado por Ovidio, uno de los Chapitos, accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio,”.

Además, Ovidio se comprometió a pagar 80 millones de dólares, que se estima, obtuvo como producto de sus delitos.

Se prevé que, como parte del acuerdo, Ovidio libre la condena de cadena perpetua por los delitos de los que se declaró culpable.