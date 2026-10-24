Auditoría Superior abre investigación contra el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que abrió una investigación de oficio acerca del uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En un comunicado, la dependencia a cargo del auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que esta indagación abarca al Instituto, a los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), funcionarios, compañías y proveedores relacionados.

“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, adelantó.

Revelaciones

El anuncio se da después de que se dieran a conocer presuntas anomalías financieras y presuntos desvíos de recursos públicos en la asignación de licitaciones públicas.

Diferentes medios de comunicación han dado seguimiento a supuestas irregularidades en contrataciones. Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que en el INE, liderado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no debe haber sombra de corrupción.