Audomaro Martínez, pieza clave en red de corrupción

El general Audomaro Martínez debe hacer pública su declaración patrimonial porque es pieza clave en la red de corrupción que incluye el huachicol fiscal, tráfico de influencias y otros delitos, ya que el era el encargado del Centro Nacional de Inteligencia en ese sexenio.

Aseveró el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien dijo que el general Audomaro es parte del “cártel de Macuspana, por lo que lo correcto es que haga pública su declaración patrimonial”.

“Cada día salen nuevos escándalos de funcionarios y exfuncionarios de la 4T que se enriquecieron y otros que ocultan su patrimonio. Todo ello fue al amparo y a sabiendas de López Obrador, quien ahora sale a dar lecciones de periodismo y ética. Es una vergüenza”.

Luego de que El Universal publicó que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia en el sexenio de AMLO firmó reservar por cinco años su declaración patrimonial al argumentar que publicarla pone riesgo a la seguridad nacional, el senador del PRI recordó que el funcionario recabó información sobre toda la corrupción en el sexenio de López Obrador.

Morena no va a proteger a nadie

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el partido oficialista no encubrirá a ningún exfuncionario que deba rendir cuentas, en referencia directa a los señalamientos en contra del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el sexenio de López Obrador, el general en retiro, Audomaro Martínez Zapata.

Mente detrás del huachicol

Por lo anterior, el diputado Federico Döring Casar, vocero del PAN en la Cámara de Diputados, afirmó que Audomaro Martínez Zapata fue el operador de una presunta red de huachicol fiscal, en la que estarían involucrados Andrés Manuel López Beltrán y Jorge Amílcar Olán Aparicio.

“Es evidente que es la mente detrás de la industria de huachicol de Andy y Amílcar, y por eso es que es imposible que transparente su patrimonio, porque todo podría ser como el caso de Amílcar en Suiza, un robadero inimaginable”, comentó.