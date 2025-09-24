Augusto López se mantiene firme en Cámara Alta

Pese al escándalo de su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, presunto líder del grupo criminal de La Barredora, el senador Adán Augusto López está firme al frente de la bancada de Morena en el Senado, aseguró el vicecoordinador del grupo parlamentario, Ignacio Mier Velazco.

El legislador poblano dijo que los señalamientos contra el exgobernador de Tabasco son solo mediáticos, por lo que no hay motivo para que tenga que dejar la coordinación parlamentaria.

Sostuvo que la demanda de juicio político contra Adán Augusto López es una estrategia de la oposición para tratar de involucrarlo.

“Esa ya forma parte de una estrategia sistemática del Partido Acción Nacional, que tiene como práctica política ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en la propia”, apuntó.

Ignacio Mier aseguró que el caso de Hernán Bermúdez no es igual al de Genaro García Luna, por lo que no se puede poner en duda la palabra del senador, quien ha dicho que en su momento no estaba enterado de las preguntas actividades criminales de quien fue su secretario de Seguridad.

“En términos legislativos, los grupos parlamentarios tienen la facultad para nombrar a un coordinador, nosotros lo hicimos, nuestro coordinador es el presidente de la Junta de Coordinación Política”, subrayó.