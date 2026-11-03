Aumenta 17.3 % producción de arroz a nivel nacional

La producción nacional de arroz incrementó 17.3 %, al pasar de 219 mil 587 toneladas en 2024 a 257 mil 480 toneladas en 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura). Mientras que cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) revelaron que el valor de la producción también creció 12.5 %, al pasar de mil 301 millones de pesos a mil 463 millones de pesos en un año.

La dependencia refirió que parte de este resultado obedece a una mayor superficie destinada a este cultivo en México, pues el número de hectáreas se incrementó 28.4 %, es decir, pasó de 31 mil 346 a 40 mil 250 en 2025.

De las 12 entidades productoras, indicó que Nayarit lideró la producción nacional con 79 mil 737 toneladas, le siguió Campeche, con 61 mil 670 toneladas, y Michoacán, con 37 mil 300 toneladas. Entre los tres estados sumaron 178 mil 707 toneladas, equivalentes al 69.4 % del total nacional.

Importancia estratégica

La secretaría destacó la importancia estratégica de este cereal en la seguridad alimentaria, el bienestar y el sustento económico de miles de familias del campo mexicano. En ese sentido, resaltó la actividad arrocera de Campeche en 2025, cuando la superficie sembrada aumentó 166.3 % con 12 mil 837 hectáreas y el volumen de producción repuntó 134.8 %, al pasar de 26 mil 263 a 61 mil 670 toneladas.

“El arroz ocupa el cuarto lugar entre los granos básicos de mayor consumo en México y forma parte de la tradición gastronómica nacional. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente habitual de numerosos platillos, en los que se utiliza principalmente como guarnición y en la elaboración de harinas, bebidas y la fabricación de alimentos balanceados para consumo animal”, señaló Agricultura en un comunicado.

Además, datos de la DGSIAP muestran un avance de 90 mil 626 toneladas de arroz, con una superficie sembrada de 37 mil 080 hectáreas, al mes de septiembre de 2026. Nayarit, con 46 mil 060 toneladas; Tamaulipas, 16 mil 198 toneladas; Campeche, 11 mil 630 toneladas; Tabasco, 7 mil 054 toneladas, y Jalisco, 4 mil 886 toneladas, aportan el 94.7 % del total.