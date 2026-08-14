Aumenta a 273 la cifra de muertos por sismo

La cifra de muertos por el terremoto en Colombia aumentó a 273 personas, mientras que los heridos se elevaron a 3 mi 824 y los desaparecidos a 377, reportó David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El funcionario añadió que de los 273 fallecidos, un total de 250 llegaron al Instituto de Medicina Legal, 227 han sido reconocidos y 189 cuerpos han sido entregados a sus familias.

Detalló que son 97 mil 515 los damnificados, 12 mil 584 las viviendas destruidas, 74 mil 800 las viviendas averiadas, 172 los edificios colapsados, 2 mil 198 los centros educativos afectados, 825 los centros comunitarios y 216 los centros de salud con daños estructurales, además de afectaciones en 71 acueductos, 29 entidades bancarias y cinco aeropuertos.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) precisó que el 75 % de las personas fallecidas se han reportado en ciudades capitales, con un total de 204 víctimas.