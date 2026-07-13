Aumenta a 4 mil 490 cifra de muertos por sismos

El número de víctimas mortales por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 4 mil 490, según informaron las autoridades, mientras que la cifra de personas que quedaron sin hogar ascendió a 17 mil 907.

El balance actualizado eleva en 157 el número de fallecidos respecto al informe divulgado el día anterior.

De acuerdo con el reporte, publicado en la red social Telegram, la cantidad de heridos se mantiene en 16 mil 740, mientras que 32 mil 401 personas han recibido atención médica en hospitales desde el inicio de la emergencia.

Previamente, el Gobierno de Delcy Rodríguez informó que 19 mil 583 personas permanecían alojadas en 108 campamentos temporales distribuidos en todo el país.

Más de la mitad de ellas (10 mil 908) se encontraban en La Guaira, la zona costera más afectada por el sismo, mientras que otras 6 mil 429 estaban en Caracas.

Desde el terremoto las autoridades han registrado mil 222 réplicas en todo el territorio venezolano, según datos oficiales.