Aumentan 50 % mujeres en prisión desde 2005

Durante los últimos 20 años, las mujeres privadas de la libertad (MPL) en México han aumentado en 48 %, destaca un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

Según el documento, esta situación contrasta con la que presentan los varones en prisión, cuyo número se ha incrementado en 11.6 %.

El estudio destaca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuye las causas de este fenómeno a factores como las reducidas oportunidades económicas y educativas y situaciones de pobreza, que colocan a las mujeres en situaciones vulnerables y en un mayor riesgo de ser utilizadas para participar en operaciones delictivas.

Además, muchas mujeres con limitaciones financieras participan en actividades criminales tras ser obligadas mediante amenazas dirigidas a ellas o sus familias.

Otro elemento es el consumo de drogas, pues “muchas MPL tienen un consumo problemático de drogas, aspecto que puede llevarlas a involucrase en delitos relacionados con estas sustancias”.

Comparativas

Respecto de los delitos por los que recibieron sentencia antes de su reclusión actual fueron: posesión ilegal de drogas (20.7 %), robo a negocio (11.6 %) y comercio ilegal de drogas (10.3 %), según el Inegi.

Respecto de la situación jurídica de las MPL, a nivel nacional en 2025, 49.6 % estaban sentenciadas y 50.4 % esperaban su sentencia, lo que contrasta con la situación de los hombres, ya que 61 % ya tenían sentencia frente a 39 % sin esta.

En cuanto a los delitos por los cuales fueron privadas de su libertad, los que tuvieron mayores porcentajes fueron homicidio (15 %), robo (13.2), secuestro (7.3) y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo (6.1). En contraste, los delitos con mayor porcentaje cometidos por hombres: robo (20 %), homicidio (12.7), violación (5.8) y secuestro (4.9).

Cabe decir que nueve de cada 10 MPL, 9 nunca habían cometido un delito antes de su encarcelamiento.

El análisis destaca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que muchas de las MPL ingresan a los centros penitenciarios como coacusadas de ilícitos que cometieron sus parejas, tales como delitos contra la salud y secuestro, entre otros, con penas muy elevadas.

Por otra parte, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, elaborada por el Inegi, en promedio a nivel nacional, 68.9 % de las MPL señalaron tener hijos menores de edad.