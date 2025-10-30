Aumentan a 20 los muertos en Haití por las lluvias

Tras devastar Jamaica, el huracán “Melissa” también azotó Cuba, Haití y la República Dominicana el miércoles por la mañana, causando más destrucción y al menos cuatro muertos en Jamaica, 20 en Haití y uno en República Dominicana y 20 desaparecidos.

Las autoridades precisan que las víctimas fueron causadas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río La Digue en la localidad de Petit Goave, en el departamento Oeste.

También se reportó una víctima en la parte dominicana de la isla de La Española, según las autoridades locales.

En Cuba, las autoridades han ordenado la evacuación de al menos 735.000 personas en las provincias orientales de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, donde se ha ordenado el cierre de escuelas, comercios y oficinas gubernamentales.

Melissa se debilita a categoría 1

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el huracán Melissa decreció este miércoles a categoría 1 mientras se acerca a Las Bahamas.

El ciclón, que golpeó a Cuba este miércoles como categoría 3, estaba en el último reporte a 130 kilómetros (80 millas) al sureste del centro de las Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y un desplazamiento de 26 kilómetros por hora (16 millas por hora) hacia el noreste.

El organismo estadounidense anticipó condiciones de huracán para Bahamas y lluvias este jueves, mientras que en Cuba “la lluvia ha disminuido”, pero aún “se esperan aguaceros dispersos adicionales” por la noche.