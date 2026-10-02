Aumentan casos de enfermedades respiratorias

El regreso a clases ya se reflejó en un incremento de enfermedades respiratorias entre la población escolar de Yucatán.

El secretario de Salud en la entidad, Alberto Alcocer Gamboa, reconoció que la mayor convivencia entre estudiantes y familias está favoreciendo la circulación de males como la influenza, covid y otros padecimientos respiratorios.

Hasta el 29 de agosto, el estado acumulaba 257 casos de influenza, 118 más que en el mismo periodo del 2025, un aumento de 85 por ciento.

Entre el 23 y el 29 de agosto se confirmaron 17 nuevos casos.

Comportamiento continuó en septiembre

En septiembre, al corte de la semana epidemiológica 36, Yucatán acumulaba 314 contagios de influenza, frente a 164 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento de 91 por ciento.

En cuanto al covid se contabilizaban 67 casos acumulados, tres más que en la semana 35.

Hasta esos cortes no se habían registrado defunciones por influenza ni covid en Yucatán.

El aumento ya tiene manifestación en los espacios escolares por la concentración de estudiantes en las aulas, donde se incrementa el contacto entre alumnos, docentes y familias.

La Secretaría de Salud mantiene vigilancia de las infecciones respiratorias y recomienda que quienes presenten síntomas permanezcan en casa, utilicen cubrebocas, refuercen la higiene y acudan a valoración médica.

La Segey también mantiene el criterio de que estudiantes con síntomas respiratorios no deben acudir a clases hasta tener atención médica y diagnóstico.