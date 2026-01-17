Aumentan otorgamiento de patentes a nacionales

Como parte de los preparativos rumbo al próximo Mundial de Fútbol 2026 organizado por la FIFA, el IMPI emitió 344 registros marcarios relacionados con el evento, con el fin de proteger logotipos, mascotas, lemas y productos asociados.

En 2025 aumentaron en 38 % las patentes concedidas a mexicanos, aun así, siguen siendo menores frente a las de titulares extranjeros, según el balance anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En un comunicado, el organismo aseguró que alcanzaron un “récord histórico” al otorgar 972 patentes a personas mexicanas, una cifra sin precedentes desde 1995 y muy superior a las 700 registradas en 2024.

La oficina señaló que el total podría elevarse a mil 112 patentes si se consideran aquellas que quedaron pendientes de pago al cierre de diciembre.

A pesar del crecimiento, dentro del universo total de invenciones concedidas, la mayoría continúa correspondiendo a solicitantes extranjeros.

El instituto explicó que, entre enero y diciembre de 2025, recibió 21 mil 265 solicitudes de invenciones, cifra ligeramente superior a las 20 mil 976 presentadas en 2024, lo que evidencia un interés creciente por proteger desarrollos tecnológicos en el país.

En cuanto a invenciones concedidas, el IMPI otorgó 14 mil 828 títulos, equivalente a un aumento de 4 % respecto a los 14 mil 280 del año previo.

A nivel internacional, México logró posicionarse en el puesto 11 mundial por volumen de patentes concedidas, según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En el ámbito de la propiedad marcaria, el IMPI reportó que se recibieron 240 mil 991 solicitudes de signos distintivos —que incluyen marcas, nombres y avisos comerciales—, un incremento del 9 % respecto a las 220 mil 806 de 2024.

En ese mismo periodo se otorgaron 178 mil 072 registros, lo que representa 5 % más que los 169 mil 448 concedidos el año anterior.

Edomex reforzará seguridad con IA

De cara al Mundial de Futbol 2026, el Estado de México (Edomex) implementará un robusto esquema de seguridad basado en tecnología de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

Así lo dio a conocer Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, quien explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la entidad realiza una inversión significativa en sistemas de vigilancia inteligente, que incluyen lectores de reconocimiento facial, lectura de placas y análisis de características fisonómicas.

El funcionario detalló que esta infraestructura tecnológica se desplegará principalmente en accesos estratégicos, como las vialidades que conectan al Aeropuerto Internacional de Toluca con la Ciudad de México (CDMX), así como en zonas de alta afluencia turística, entre ellas Valle de Bravo y el área de las pirámides de Teotihuacán.

Castañeda Carrillo señaló que el sistema permitirá a los elementos de seguridad tomar imágenes desde dispositivos móviles, las cuales serán procesadas de manera inmediata mediante reconocimiento facial y cotejadas con bases de datos institucionales.