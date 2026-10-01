Aumentan personas con agua entubada en vivienda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en cinco años son 7 millones de mexicanas y mexicanos más los que cuentan con agua en sus domicilios, lo que representa un incremento de cerca de cinco puntos porcentuales entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) del Inegi; al tiempo que el Gobierno de México impulsa una inversión histórica superior a los 180 mil millones de pesos (mdp) en infraestructura hídrica.

“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5 por ciento, son 7 millones de mexicanos”, puntualizó durante la conferencia matutina.

Habla sobre reforma contra doble nacionalidad

En otro tema, la mandataria federal defendió la reforma aprobada por el Senado de la República para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura deberán contar con una sola nacionalidad.

Aclaró que la modificación no impide que los mexicanos tengan doble o incluso múltiples nacionalidades, sino que establece un requisito específico para quienes busquen ocupar esos cargos de elección popular.

“Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo a quien defender”, afirmó durante la conferencia matutina.

Opina sobre Jasmine Buragín y Morena

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al partido Morena revisar el caso de Jasmine Bugarín Rodríguez, quien fue nombrada como Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, a pesar de haber nacido en Estados Unidos.

“Bueno, que lo aclare Morena, ¿no? Yo no tengo por qué andar aclarando, la verdad, o sea que lo aclaren ellos y que lo aclare también Jasmín”, indicó.

Retiran ficha roja de Interpol a Inés Gómez Mont y su esposo

Más adelante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Interpol retiró la ficha roja a la conductora de televisión Inés Gómez Mont y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Sheinbaum llamó “factureros reconocidos” y “delincuentes” a la pareja. Mencionó que su gobierno pedirá que se recupere la ficha roja.

Sanciones de OFAC no muestran vínculos con crimen

Por otra parte, la mandataria federal aseguró que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no implican, por sí mismas, que las personas señaladas tengan vínculos con algún grupo del crimen organizado.

Al ser cuestionada sobre si la Fiscalía General de la República (FGR) debería abrir una investigación contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su exesposo, Carlos Torres Torres, este último señalado en las sanciones anunciadas por Estados Unidos, la mandataria evitó responder de manera directa y explicó el procedimiento que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Además, Claudia Sheinbaum Pardo ironizó sobre la participación del expresidente Felipe Calderón en una reunión de la derecha realizada ayer miércoles en la Ciudad de México, al señalar que sería “una joya” que el exmandatario hablara sobre democracia.

Cuestionada sobre el encuentro y la posible asistencia de Calderón, la presidenta planteó de manera irónica los temas que podría abordar el expresidente durante su participación.

“Yo creo que Felipe Calderón va a hablar de democracia. ¿No? Me parece, porque es un tema ahora”, expresó.

La presidenta agregó que Calderón también podría referirse al caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante su gobierno y fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.