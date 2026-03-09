Aumento del petróleo es un pequeño precio a pagar

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el aumento en los precios del petróleo por la guerra con Irán es un “pequeño precio a pagar” a cambio de la “seguridad y la paz” de Estados Unidos.

Las declaraciones se producen en momentos en que el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 101.19 dólares poco después de que se reanudarán las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9.2 % por encima de su precio de cierre del viernes, de 92.69 dólares, al cumplirse una semana del inicio de la guerra con Irán.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107.06 dólares por barril. Eso es un 16.2 % más que su precio de cierre del viernes, de 90.90 dólares.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tonto pensarían lo contrario!”, dijo Trump en una publicación en su red, Truth Social.