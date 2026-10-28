Aumento salarial beneficia a más de 500 mil empleados

En medio de las protestas que surgieron de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su director general, Zoé Robledo Aburto, anunció un plan de 12 acciones que se implementará durante 120 días con una inversión de 11 mil 745 millones de pesos (mdp) para fortalecer los servicios médicos y mejorar las condiciones laborales del personal.

El programa contempla un incremento salarial de 8 % para alrededor de 500 mil trabajadores en activo, la basificación de 10 mil 939 empleados y la contratación de dos mil 500 médicos especialistas, además de la adquisición de equipo médico, el mejoramiento de instalaciones y medidas para reducir el rezago quirúrgico.

Durante la presentación del plan en la conferencia matutina en Palacio Nacional, Robledo Aburto explicó que las acciones se definieron a partir de las necesidades expresadas por los propios trabajadores en hospitales y unidades médicas del Instituto.

También informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se retomó el diálogo con el sindicato para elevar el incremento salarial de 6.8 %, previamente aprobado, a 8 %.

El aumento se distribuirá en 4 % al salario tabular y otro 4 % a la ayuda de renta, lo que representará un gasto adicional de cinco mil 229 mdp.

De acuerdo con Robledo, los trabajadores comenzarán a recibir el incremento entre el 27 y el 28 de octubre. La basificación representará una inversión adicional de tres mil 140 mdp.

Además, el director del IMSS sostuvo que la modalidad 40 se implementó luego de que se identificaron esquemas fraudulentos y de simulación para inflar pensiones, afirmó que hasta el momento se han presentado 115 denuncias al respecto.

“Estamos haciendo esto porque se detectó un esquema de gestores, asesores y financieras que prestaban dinero a las personas para que pudieran pagar los períodos de cotización de la modalidad 40, y también con esta lógica de hacerlo con cinco años de retroactividad y así incrementar el monto de su pensión”, sostuvo Zoe Roblero.