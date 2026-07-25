Aún no decido un ataque masivo contra Irán: Trump

“Aún no he decidido” sobre un ataque masivo contra Irán, declaró el presidente Donald Trump en el Despacho Oval.

“Estamos hablando, veremos qué pasa”, añadió, y dijo que, en su opinión, Teherán se toma las negociaciones “tan en serio como debe ser”.

“Irán no puede tener un arma nuclear, es muy sencillo. Creemos que se toman las negociaciones en serio, más en serio que nunca, pero eso no significa que vayamos a llegar a un acuerdo; veremos qué pasa”, recalcó.

Cuando se le preguntó qué lo llevaría a decidirse por un ataque masivo o no, Trump respondió: “Estamos preparados para cualquier cosa, listos para actuar. Estamos hablando, así que tal vez no haya un punto de inflexión decisivo. O tal vez sí. Tal vez no haya ningún punto de inflexión”.

“Ahora mismo, estamos hablando con ellos seriamente. Pero ya hemos hablado antes y no hemos podido llegar a un acuerdo”, enfatizó Trump.

“El problema de Irán está desapareciendo día a día. Eran los matones de Medio Oriente, pero ya no lo serán”, subrayó.

Y al hablar de Venezuela, el mandatario afirmóque el país no está listo aún para elecciones pero ha hecho “muchos progresos”.

La presidenta Delcy Rodríguez asumió el poder de forma provisional en enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio.

La oposición exige que se aceleren las negociaciones para la convocatoria de comicios.

“En lo que respecta a las elecciones en Venezuela, todavía no están preparados para ellas, pero, vaya, ha habido muchos progresos”, declaró a periodistas el mandatario en el Despacho Oval.

Según Trump, “Delcy ha estado haciendo un trabajo fantástico”.

“La cantidad de petróleo que está saliendo de Venezuela ahora mismo, incluso antes de que todas las grandes compañías se dispongan a ir allí”, comentó el mandatario.

“Es un territorio muy fértil”, añadió.