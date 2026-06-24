Aún no define alianzas PAN para elecciones

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que si bien el PAN apuesta en este momento por las y los panistas, aún no existe una definición sobre alianzas con otras fuerzas políticas, incluida una eventual coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a los procesos de 2027 y 2030.

Argumentó que el proceso electoral aún no inicia formalmente y que será hasta septiembre cuando comiencen las definiciones internas rumbo a 2027, por lo que no hay resoluciones anticipadas.

“Tiene que ser una definición de distintos militantes y dirigentes del PAN” por lo que comentó que el debate sobre posibles alianzas se dará en su momento dentro de la Comisión Permanente y los cuerpos colegiados del blanquiazul.

Dijo que, en esta etapa, la prioridad del PAN es el fortalecimiento interno y la definición de sus principios políticos. “Hoy el PAN le apuesta a las y los panistas”.

La diputada federal panista consideró que cualquier posible alianza deberá evaluarse conforme a la fortaleza del partido en cada región del país, aunque reiteró que por ahora el objetivo central es reforzar su identidad política y abrir espacios a la ciudadanía.

Reveló que existen posturas a favor y en contra de las coaliciones, pero insistió en que la discusión no está resuelta. “Esa discusión la daremos, no es en este momento procesal”.