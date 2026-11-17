¡La posibilidad de una alianza electoral entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena y el Partido del Trabajo (PT) para las elecciones de 2027 en San Luis Potosí sigue latente y no existe una decisión definitiva sobre competir por separado.

La dirigencia nacional del PVEM aseguró que pese a la prohibición del llamado nepotismo electoral en los estatutos de Morena, la negociación permanecerá abierta hasta el último momento, cuando venza el plazo legal para registrar los convenios de coalición.

Su presidenta nacional, la senadora Karen Castrejón, negó que esté definido que su partido vaya solo en la contienda por la gubernatura potosina y sostuvo que, pese a las diferencias que todavía existen, el Verde ha impulsado la continuidad de la alianza con Morena y el PT.

“Será una puerta que se mantendrá abierta hasta el último momento, hasta el último minuto”, afirmó al ser cuestionada sobre el futuro de la coalición en San Luis Potosí.

Castrejón explicó que aún hay tiempo para alcanzar acuerdos, pues los convenios deberán presentarse dentro de los plazos que establece la legislación electoral.

La dirigente informó que las mesas de negociación entre los partidos ya comenzaron y se han desarrollado durante varias semanas.

Karen Castrejón sostuvo que la coalición se mantendrá firme en la mayoría de las entidades, aunque reconoció que hay estados donde todavía no se han resuelto las diferencias.

En esos casos, dijo, los partidos deberán prepararse para competir con perfiles propios si no consiguen concretar acuerdos.

En el caso potosino, Castrejón también señaló que el Verde aún no ha emitido su convocatoria para definir candidaturas.

Calculó que el documento podría publicarse entre finales de noviembre y principios de diciembre, mediante el Comité Estatal y el Consejo Político Estatal.