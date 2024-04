Aún no está cerrado el caso del fiscal

La Fiscalía capitalina anunció que la batalla legal que sostienen con el fiscal en Morelos, Uriel Carmona, aún no ha terminado. Esto, luego de que el martes la defensa legal del funcionario diera a conocer que un juez determinó que “no había delito que perseguir” contra Uriel Carmona.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) sostiene que, si bien es cierto que se resolvió conceder, en primera instancia, el amparo promovido por la defensa de un servidor público por el delito de retardo en la justicia, es falso que este asunto se encuentre totalmente concluido”, expuso el vocero y actual fiscal en turno, Ulises Lara.

Al respecto, el funcionario dijo que la dependencia investigadora presentará el recurso de revisión que prevé la Ley de Amparo, por lo que aún falta que se resuelva por un Tribunal Colegiado en Materia Penal el beneficio otorgado al fiscal en Morelos; “a juicio de la Fiscalía General de Justicia, existe una falta de exhaustividad por parte del juez de Distrito que conoció del amparo, dado que se pronunció sobre formalismos justificantes o exculpantes”.

“El juez no se pronunció sobre la no existencia del delito, sino sobre la fundamentación y motivación que consideró al dictar dicho auto de vinculación. Por otra parte, en días pasados un juez de Control resolvió sobreseer dicho asunto por el delito de retardo en la justicia, así como dictar un auto de no vinculación”, continuó el también cuñado del jefe de Gobierno, Martí Batres.

Por tal motivo, la Fiscalía General de Justicia considera que ha existido un exceso en el cumplimiento por parte del juez de Control, ya que la sentencia dictada por el juez de Distrito únicamente se refería a que se dejaría sin efectos la vinculación de fechas 5 y 6 de agosto de 2023, y que se resolviera de nueva cuenta sobre la vinculación señalando una adecuada fundamentación y motivación.

“Es importante mencionar sobre las dos carpetas que existen por encubrimiento por favorecimiento y por feminicidio en su carácter de auxiliador; los amparos promovidos por la defensa de un servidor público se encuentran aún pendientes por resolver en definitiva por el Poder Judicial de la Federación. En suma, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recurrirá hasta las últimas instancias para obtener justicia”, puntualizó Ulises Lara.