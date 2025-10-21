Aún no existe proyecto de reforma electoral

El presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, reconoció que, a la fecha, todavía no existe proyecto o preproyecto de reforma político-electoral en México.

En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral, a la que también acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que en este momento se encuentran en la etapa de recepción de opiniones, lo que implica la realización de foros, audiencias, e incluso, encuestas.

“Por primera vez en la larga historia de reformas electorales que ha habido en nuestro país, el Ejecutivo federal convoca a una discusión abierta; no va a ser como se hizo antes, una discusión entre los directamente involucrados. Estamos escuchando muchos argumentos alrededor de posibles modificaciones de nuestro sistema electoral, y la Comisión va a tener que analizar todos sus argumentos con mucha seriedad y responsabilidad, pero hasta ahora no tenemos un proyecto, no tenemos ni siquiera un proyecto en ciernes”, declaró.

Gómez Álvarez sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum “no pretende sustituir ninguna función del Congreso”, sino responder a las modificaciones que se hicieron de tipo político en el año 2024.

“Tenemos que revisar el sistema de partidos, tenemos que revisar el derecho al voto pasivo de todos y no solamente de quien organiza permanentemente el partido, y finalmente, tenemos que revisar el sistema de representación popular, porque es un sistema que se hizo hace ya muchos años. Habrá una apertura inédita”, detalló.

La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, coincidió en que la Comisión Presidencial de Reforma Electoral se encuentra en la etapa de consulta. “Estamos por todo el país haciendo audiencias públicas y hemos tenido oportunidad de escuchar a ciudadanos de a pie; hemos comenzado a escuchar especialistas, integrantes de tribunales, académicos y a estudiantes, y de eso se trata, de recoger opiniones y ustedes serán los que deberán analizar todas ellas”.

Oposición exige apertura al diálogo

En el evento, diputados de oposición exigieron apertura al diálogo y a las propuestas de todos los grupos parlamentarios, y coincidieron en que la reforma electoral debe erradicar la sobrerrepresentación.

La diputada Noemí Luna (PAN) advirtió que resulta “urgente” reglamentar la sobrerrepresentación.

“No podemos volver a permitir que con un 54 % de los votos haya un 74 % de representación en la Cámara de Diputados de una sola fuerza política”, expresó.

El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) puntualizó que ente las exigencias de la bancada naranja en la discusión de la reforma electoral destaca el “piso parejo de certidumbre democrática, sin generar concentración de poder, ni trampas que beneficien a un solo jugador”.

El diputado de Morena, Hugo Éric Flores, llamó a la Comisión Presidencial de Reforma Político-Electoral a analizar la eliminación de la inmunidad procesal que otorga el fuero.