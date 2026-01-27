Aún no hay propuesta de reforma electoral: Claudia

En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que todavía no hay una propuesta y criticó a los opositores que promueven un voto nulo, que hay autoritarismo o se está entregando al país.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo criticó que la oposición se va a movilizar ante una reforma que todavía no se presenta.

“No hay reforma todavía, todavía no la presentamos. Segundo: ¿Por qué no voltean a ver los fraudes electorales del pasado? Ya lo mencioné la semana pasada, porque ellos no dijeron nada, al contrario, aplaudieron.

“Es más, muchos de ellos financiaron, o sus amigos financiaron el fraude electoral de 2006, ‘el peligro para México’, nunca dijeron nada del 2012 y la compra de votos”, declaró.

Aseguró que hay libertad de expresión y manifestación. Acusó que la “nueva cantaleta” que trae la oposición es que ahora la presidenta “está más cerca de Estados Unidos”.

Habla sobre Gabinete de Seguridad y masacre en Guanajuato

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad federal, está en coordinación con el Gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque de un grupo armado en un campo deportivo en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 heridos.

A pregunta expresa en su conferencia, la jefa del Ejecutivo federal indicó que en este momento este caso es atendido por la fiscalía estatal.

Y tras darse a conocer la detención de Ryan Wedding, ligado al Cártel de Sinaloa, la presidenta confirmó que el exmedallista olímpico canadiense se entregó en la embajada de Estados Unidos en México.

Sheinbaum Pardo recalcó que en nuestro país “no hay operaciones conjuntas” con autoridades estadounidenses.

La mandataria federal mostró una publicación en redes sociales del “rey de la cocaína” afuera de las instalaciones de la representación diplomática estadounidense.

“Se presentó ante la embajada esta persona de origen canadiense, de acuerdo a sus consideraciones, que era mejor su entrega a que siguiera bajo persecución, porque tiene un delito en los Estados Unidos”, explicó la titular del Ejecutivo federal.

Gobierno presenta 74 mundialitos y copas de futbol

Y como parte del Mundial Social 2026, la presidenta de México encabezó la presentación de los 74 Mundialitos y Copas de Futbol que se desarrollarán en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de las secretarías de Educación Pública (SEP); de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

“74 Mundialitos y Copas durante todo el 2026. Y las inscripciones para todas y todos en Conade, en la SEP, en la Secretaría de las Mujeres, en el IMSS, en Instituto de la Juventud y en Secihti”, destacó en la conferencia matutina.

Pliego ya acudió al SAT a manifestar “deseo de pagar”

En otro tema, la presidenta confirmó que el jueves pasado Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego, acudió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para manifestar su “deseo de pagar” los impuestos que adeudan, que suman 51 mil millones de pesos.

Indicó que a partir de este acercamiento, hay mesas entre el SAT y Grupo Salinas para ver el alcance de los beneficios y las disminuciones que pueden alcanzar y determinar los términos en que se realizará el pago, lo cual, señaló, en esta semana deberá quedar resuelto.Agradece a Brasil por proteger su embajadaLa presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció al gobierno de Brasil por aceptar resguardar la embajada de México en Lima, ante la ruptura de relaciones con Perú.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confirmó que Betssy Chávez, exministra peruana, se encuentra en la embajada de México en Perú, luego de que se anunció que Brasil asumió la representación de los intereses diplomáticos mexicanos.

“Recuerden que todavía sigue en la embajada de México una secretaria del gobierno de Pedro Castillo que estuvo presa en Perú; salió y fue a refugiarse en la embajada de México. Ella todavía sigue ahí, todavía no se le ha dado el salvoconducto para poder salir de la embajada.

“A partir de ahí, el gobierno de Perú decidió romper relaciones con México; al romper relaciones, el embajador, embajadora, pues tiene que regresar, ya no hay una representación de México en Perú; sin embargo, las instalaciones tiene que ser resguardadas [...].

“¿Quién las va a resguardar? Brasil, Brasil accedió a resguardar estas instalaciones y en estas instalaciones sigue esta mujer que pidió asilo en nuestro país”, dijo.