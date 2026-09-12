Aún sin resultados el operativo antidrones: Sedena

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que la operación antidrones denominada “Águila Alta”, entre México y Estados Unidos, para neutralizar drones utilizados para traficar drogas y personas, “hasta el momento no ha habido resultados del lado mexicano”.

“La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan, es lo que se ha hecho hasta el momento”, explicó.

Refirió que no ha aumentado el uso de drones en la frontera; sin embargo, en Michoacán y Sinaloa sí han tenido problemas con dichos aparatos.

“En la frontera no hemos percibido que se incremente (…) principalmente los utiliza aquella gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes. En Michoacán, Sinaloa también hemos tenido problemas con los drones, pero ya los utilizan de otra manera, pero en la frontera esencialmente es para eso, para el tráfico ilegal de personas”, comentó.

En conferencia de prensa, detalló que en dicho operativo bilateral participan 800 elementos y operan 165 equipos para inhibir drones en una franja de cinco kilómetros.

Más de 13 mil elementos son desplegados en frontera con EE. UU.

Detalló que más de 13 mil elementos patrullan la frontera mexicana con Estados Unidos, de la Guardia Nacional y personal militar.

“Las operaciones espejo esas se implementaron desde el año pasado, en febrero, y es en toda la frontera, se ha estado realizando, tenemos desplegados en toda la frontera 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de tres mil 300 de personal militar”, expuso.