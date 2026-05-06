Aún tiene fuero Rocha, afirma Jucopo-Sinaloa

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada local Teresa Guerra Ochoa, dijo que, como jurista, su interpretación de la ley es que Rubén Rocha Moya, en su calidad de gobernador con licencia temporal, goza aún de fuero.

Señaló que, dado que existen dos tesis distintas aisladas de este tema, el asunto en su momento tendrá que estar sujeto a la interpretación que le pueda dar el Poder Judicial de la Federación, puesto que es un caso inédito que se presenta.

Citó que en Gaceta del Seminario Judicial de la Federación se citan dos jurisprudencias aisladas sobre el tema del fuero; una de ellas establece que la inmunidad corresponde a la función del cargo, no del funcionario.

Pero la otra es más específica, se refiere a que cuando se solicita licencia temporal, el fuero constitucional corresponde al funcionario, por lo que, bajo estos conceptos, a su juicio, Rocha Moya conserva el fuero.

La diputada local de Morena, Guerra Ochoa, comentó que la interpretación que dan el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, de que el gobernador con licencia no tiene fuero, son interpretaciones de la ley.

Gobernador de BCS defiende a Rocha

Por otra parte, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, defendió a su homólogo con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante señalamientos desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, y acusó un “intervencionismo”. Pidió al gobierno del vecino país “bajarle dos rayitas” a lo que calificó como agresiones.

PRI pide “estricta aplicación de la ley”

Por lo anterior, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió que se aplique estrictamente la ley en el caso del gobernador con licencia.

Señaló que debería declararse la desaparición de poderes en Sinaloa si se comprueba que el crimen organizado participó en la elección en la que fue electo gobernador Rocha Moya.

Dirigente del PAN exige extradición

Así tambien, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, exigió la detención inmediata y la extradición a los Estados Unidos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y de todo su círculo. El dirigente calificó a Rocha Moya como un “traidor a la patria”, al argumentar que no existe mayor traición que agredir a quienes se juró proteger al aliarse con el crimen organizado.

Espiaron a Rocha desde su juventud

Por otra parte, la Dirección Federal de Seguridad (DFS) siguió desde su juventud como líder normalista al ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a quien vinculó con participar, por su actividad izquierdista, con grupos guerrilleros, como el de Lucio Cabañas.

En docenas de fichas elaboradas por la DFS que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN), se detalla que esa agencia de inteligencia y espionaje del Estado mexicano siguió las actividades de Rubén Rocha Moya desde 1968 cuando fungía como líder dentro de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSUM).