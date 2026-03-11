Aureliano Hernández, nuevo titular de la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel fue elegido próximo auditor superior de la Federación para el periodo 2026–2034, en sustitución de David Colmenares Páramo, quien concluye su encargo el próximo 15 de marzo.

En una votación en la que obtuvo el apoyo de 472 diputadas y diputados federales, el actual auditor especial de Gasto Federalizado resultó el mejor posicionado, en comparación con contrincantes Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures, quienes obtuvieron uno y seis votos, respectivamente.

Palacios Cardel es considerado un “hombre de casa” pues en la actualidad vigila el Gasto Federalizado dentro de la propia ASF como auditor especial y se cercano a David Colmenares.

Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras se desempeñó como jefa de Gobierno.

Durante la presentación de la terna ante el pleno, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda , del Partido Verde (PVEM), recordó que en el proceso hubo 92 inscritos, de los cuáles, salió la terna con los tres perfiles mejor evaluados.