Austeridad llega a Universidad Autónoma

En la reingeniería financiera que se plantea como política de austeridad para garantizar la jubilación dinámica en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se contempla reducir gastos en viajes de estudios, en traslados y viáticos e incluso en generar un cambio en la vegetación que se tiene de alto consumo de agua.

La secretaria de Administración y Finanzas de la institución educativa, Elizabeth Castillo Cabrera, advirtió que la austeridad ya no es una opción, sino una obligación, ante la situación financiera difícil por la que se atraviesa.

Citó que es conocido que la Universidad, es una institución educativa con un déficit financiero desde hace muchos años, situación que lleva cada fin de año, tener problemas para cubrir salarios y tener que diseñar estrategias para cumplir con las obligaciones de la nómina y aguinaldos.