Austeridad: se hace con menos, pero se hace mejor

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el sábado que se busca que para mediados del próximo año, todas las carreteras federales en el país tengan una primera rehabilitación.

Al encabezar en Acolman, Estado de México, el banderazo del inicio de los trabajos con los nuevos trenes de repavimentación, señaló que en algunas carreteras, dependiendo el caso, habrá reparación profunda y en otras solo bacheo, pero indicó que el objetivo es dejarlas todas “al cien”.

La jefa del Ejecutivo federal agregó que “este programa que ya habíamos anunciado y que hoy ya es una realidad, tiene el objetivo de dejar al cien todas las carreteras federales de nuestro país”.

Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez (Morena), la mandataria mexicana aseguró que este programa de rehabilitación de carreteras contará con “mucha honestidad y mucho trabajo”, lo cual, afirmó, caracteriza a los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT).

Retomarán capacidad del gobierno para realizar obras

Sheinbaum Pardo afirmó que en este programa hay un nuevo esquema de repavimentación, distinto a lo que se venía haciendo anteriormente.

“Durante demasiados años, la SITC, el Estado mexicano, perdió su capacidad para hacer obras por administración. Todo se contrataba, que obviamente hay muchísimas obras que requieren de contratación para realizarse, por ejemplo, una buena parte de los nuevos trenes que estamos haciendo, el Querétaro-Irapuato, pues lo van a desarrollar empresas privadas a través de una licitación.

“Es una obra pública, pero hay actividades que pueden desarrollar los propios trabajadores de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes que son muy buenos. Entonces estamos aprovechando nuevamente esa capacidad. ¿Cómo? Comprando los trenes de repavimentación. Al comprar estos equipos ya solamente se tiene que adquirir después el asfalto”.

Aseguró que este esquema de trabajo representa mucho menor costo de inversión, y que con la compra de estos trenes de repavimentación, se permite que en el arreglo de las carreteras no solamente se cubra la capa superior -como normalmente se hace- sino que sea hasta la base.

“Entonces estamos hablando de profesionalismo, de honestidad, de recuperación de las capacidades del Gobierno de México. Estamos hablando de austeridad porque se hace con menos recursos, pero se hace mejor. Estamos hablando de innovación tecnológica para nuestro país y sobre todo y lo más importante, pues está hecho para los habitantes de nuestro país, para la gente”.

En este sentido,Claudia Sheinbaum señaló que cuando se hacen encuestas sobre problemas que le afectan a la población, en muchos estados de la República la principal demanda no es la seguridad, sino el bacheo y el arreglo de caminos, calles y carreteras.

“Entonces con estos trenes, además de otras contrataciones que estamos haciendo, nuestro objetivo es que para mediados quizá del próximo año podamos haber hecho una primera rehabilitación de todas las carreteras federales de nuestro país.

“En algunos casos reparación profunda, en otros casos bacheo, pero que estemos en una condición completamente distinta para las carreteras federales”, expresó.]