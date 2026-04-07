Auto arrolla a 11; hay 4 muertos

Un automóvil particular arrolló a 11 personas en la carretera México-Pachuca, a la altura del Hospital Regional 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Cuatro murieron en el lugar y siete más resultaron lesionadas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos ocurrieron a las 02:00 de la mañana de ayer lunes, ya que el conductor del vehículo circulaba a exceso de velocidad.

En un primer momento se impactó contra otro automóvil y posteriormente contra las personas que estaban afuera de las instalaciones del nosocomio en espera de información de sus familiares.

De las personas que fallecieron, dos murieron de manera inmediata tras el impacto, mientras que las otras dos perdieron la vida cuando recibían atención médica.