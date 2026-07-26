Auto atropella a multitud en desfile del orgullo LGBTQ+

Al menos una persona murió y unas 15 más resultaron heridas, entre ellas algunas de gravedad, tras un incidente en el que estuvo involucrado un vehículo, por hechos ocurridos al margen del desfile del orgullo gay, el sábado por la noche en Berlín, Alemania.

El portavoz policial explicó que los agentes buscan a un posible sospechoso o posibles sospechosos responsables del atropello, ocurrido cerca de la ruta de la marcha del orgullo.

La policía no sabía cuántos agentes se habían desplegado en el lugar, pero señaló que era “definitivamente mucha policía”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, se comprometió a castigar a los autores del atropello.

Merz afirmó en un comunicado que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, presionarán “para garantizar que este horrible acto sea investigado a fondo y castigado”.

El coche utilizado en el atropello fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara detenido ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI.