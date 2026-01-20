Autofinanciamiento automotriz crece 7 %

En 2025 las firmas de autofinanciamiento afiliadas a la Asociación Mexicana de Distribuidores de automotores (AMDA) como Auto Amecah de Honda, Conauto de Ford, Hyundai Contigo, Sicrea de Nissan y Suauto de Chevrolet alcanzaron la cifra de 10 mil 576 contratos, un crecimiento de 7 % contra el periodo enero-diciembre de 2024.

Mientras que adjudicaciones, cuando se asigna la unidad a un cliente, se lograron 6 mil 18 adjudicaciones, una disminución de 6 % contra 2024, de acuerdo con el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento de AMDA.

El autofinanciamiento es un sistema que le permite a personas físicas y morales programar la compra de un vehículo nuevo mediante la integración de grupos que, a través de pagos mensuales, participan en un sorteo cada mes que les permite adquirir desde su primera mensualidad un vehículo.

Inicialmente se firma un contrato y dependiendo del sorteo se adjudica el vehículo a cada participante.

El análisis elaborado por AMDA con el apoyo del comité en la materia detalla que las firmas no afiliadas a la AMDA (Afasa y Autofinanciamiento Mazda) tuvieron 12 mil 179 contratos en 2025, un 1.5 % más respecto al año anterior; 5 mil 78 adjudicaciones un incremento de 6.6 %; y 3 mil 964 entregas, un 6 % más respecto a 2024.

Por participación de mercado en contratos, Suauto tuvo el 43 % del mercado con 4 mil 619 contratos; Sicrea, 32 % de participación con 3 mil 445 contratos; Hyundai Contigo, 10 % de participación y mil 13 contratos; Conauto, 8 % del mercado y 799 contratos; y Auto Amecah con 7 % de participación y 700 contratos.