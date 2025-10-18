Automotrices pagarán 10 mil mdd por aranceles

Las automotrices en Estados Unidos pagarán alrededor de 10 mil millones de dólares (mmdd) hasta octubre, debido a los aranceles que la administración del presidente Donald Trump impuso a las autopartes importadas de México y Canadá, así como a vehículos completos fabricados en ambos países, de acuerdo con la consultora Anderson Economic Group (AEG).

La firma consideró para la estimación periodos donde el gobierno estadounidense aún no ha publicado datos y correcciones por parte del Buró de Censos de Estados Unidos.

“Nuestra estimación revisada indicaba seis mil 450 millones de dólares en aranceles pagados por las automotrices establecidas en Estados Unidos hasta julio de 2025, únicamente por autopartes fabricadas en México y Canadá.

Usando el costo de los aranceles hasta julio, estimamos que la carga arancelaria hasta octubre excede los 10 mil 600 millones de dólares, solo para partes y vehículos completos provenientes de México y Canadá”, indicó la firma, en un reporte.