Autoridades aplican Plan DN-III-E por inundaciones

A través del Plan DN-III-E, la Guardia Nacional y Defensa movilizaron 30 toneladas de arena para realizar trabajos de acostalamiento en la comunidad de San Pedro Cholula, en el municipio de Ocoyoacac.

Los vecinos coordinados con las dependencias de seguridad ingresaron a las zonas inundadas donde el tirante de agua superó los 70 centímetros de altura.

Por su parte la Secretaría de Salud del Estado de México, instaló módulos de vacunación donde se van a brindar consultas médicas y visitas a domicilio, pláticas y capacitaciones preventivas, revisión permanente de la calidad del agua y de la potabilizadora.

Además, de un nuevo puesto de atención médica, dos ambulancias al servicio de las familias e insumos de seguridad para fortalecer la protección de la gente.

Reportes

Con las intensas lluvias también se han atendido reportes ciudadanos, derivado de afectaciones por árboles caídos y residuos en el camino Marquesa-Santiago.

“Estamos realizando las labores de retiro de un árbol caído y limpieza de residuos para liberar el camino por completo”, detalló la autoridad.

Activan alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en 10 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, y Tlalpan.

En esas alcaldías se esperaba lluvia de entre 15 y 29 milímetros entre las 16:00 y 23:00 horas.

Por ello se recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantener libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Recomendaciones

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.