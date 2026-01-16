Autoridades aseguran más de 200 kg de metanfetamina

En San Luis Río Colorado, Sonora, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un vehículo procedente de Culiacán, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, el cual transportaba 212 kilogramos de metanfetamina. De acuerdo con autoridades, la droga tenía como finalidad su distribución en millones de dosis en el mercado ilícito.

En su cuenta de X, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), informó que en una acción paralela, en el estado de Sinaloa, personal del Ejército Mexicano inhabilitó 11 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina, donde fueron asegurados 16 mil 486 litros y 75 kilogramos de diversas sustancias químicas empleadas en la producción de esta droga sintética.

Estas acciones forman parte de los operativos permanentes de las fuerzas federales para combatir el narcotráfico y debilitar a los grupos delictivos.