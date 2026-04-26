Autoridades emiten alerta por altas temperaturas

Autoridades de Protección Civil (PC) del estado de Hidalgo emitieron una alerta ante las altas temperaturas que se esperan, con una sensación térmica de hasta 40° C en el municipio de Huejutla, en la Huasteca.

La ola de calor se registrará principalmente en la Huasteca y el Valle del Mezquital, donde Huejutla presentará el mayor incremento, con 38° C alrededor de las tres de la tarde y una sensación térmica de 40° C.

De igual manera, los pronósticos indican un clima soleado, sobre todo entre las dos y tres de la tarde en que se registrarán las temperaturas más altas en lugares como Ixmiquilpan y Actopan, que alcanzarán los 33° C, mientras que Tula llegará a los 30° C.

Ante ello, el Sistema de Protección Civil y Gestión de Riesgos hizo un llamado a la población para mantener medidas preventivas y evitar afectaciones a la salud, ya que esta onda de calor se extenderá durante los próximos días.

De esta manera, se pidió evitar exponerse al sol por periodos prolongados, permanecer en lugares ventilados, evitar actividades físicas bajo el sol y no dejar a menores, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

Se señaló mantener especial cuidado con personas vulnerables y animales de compañía. También se indicó que el Sistema de Protección Civil mantiene vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas.