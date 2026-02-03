Autoridades ordenan cuarentena en un centro migrante

El gobierno de Estados Unidos ordenó el confinamiento de un centro de detención para familias migrantes en Texas, donde un brote de sarampión amenaza con abrumar a las autoridades sanitarias locales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este fin de semana que dos casos de sarampión en el centro donde están arrestados al menos 400 menores de edad, según informaron medios locales.

El gobierno informó que ya tomó medidas para poner en cuarentena y evitar la propagación del virus, “deteniendo todo movimiento del centro y aislando a quienes podrían haber estado en contacto con los infectados”, según declaraciones de DHS al portal The Hill.

El brote de sarampión, uno de los virus más contagiosos que existen, ha sonado las alertas de profesionales de salud en Texas.