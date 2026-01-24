Autoridades retiran 130 videocámaras clandestinas

Autoridades de seguridad de Baja California Sur anunciaron nuevos operativos para el retiro de cámaras clandestinas de videovigilancia en la entidad, tras detectar más de un centenar durante 2025.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Alfredo Cancino Vicente, informó que durante el 2025 se retiraron 130 cámaras apócrifas en diversos municipios, sobre todo en La Paz, Los Cabos y Comondú.
Estas cámaras utilizadas para el denominado “halconeo”, han sido colocadas por grupos delictivos –indicó– por lo que se reforzarán los operativos de inspección y retiro en este arranque de año.
Sin identificar
Reiteró que estos dispositivos localizados no pertenecen a ninguna institución oficial y suelen colocarse en postes, estructuras públicas o zonas estratégicas sin relación con domicilios específicos.