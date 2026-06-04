Autoriza jueza subasta de Ahmsa y Minera del Norte

La jueza del Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, emitió un acuerdo con fecha del 2 de junio de 2026 en el que formalmente se autoriza la subasta de los activos de Altos Hornos de México (Ahmsa) y Minera del Norte (Minosa),

El dictamen, vinculado a los expedientes 19/2023 y 77/2022, subraya que la prioridad de la autoridad judicial es la conservación de las empresas. En este sentido, la jueza determinó que la enajenación se lleve a cabo bajo la modalidad de Unidad Productiva, con el fin de evitar la fragmentación de los activos y buscar la continuidad de sus operaciones.

La resolución judicial valida la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, incorporando algunas modificaciones. No obstante, para continuar con el proceso, la juzgadora ha otorgado un plazo perentorio de tres días legales para que el síndico cumpla con ciertas obligaciones.