Autorizan a petrolera francesa en Venezuela

El gobierno estadounidense anunció este miércoles una licencia de explotación petrolera en Venezuela para la firma francesa Maurel&Prom, que se añade así a la lista de cinco grandes multinacionales del sector que ya pueden operar en el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó su licencia general emitida la semana pasada, que contenía los nombres de BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

La autorización permite realizar transacciones “relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela” por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.