Autorizan capacitación en EUA de 125 militares mexicanos

El Pleno del Senado aprobó por unanimidad y sin debate la autorización solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que un total de 125 militares viajen a Estados Unidos con fines de adiestramiento.

Se aprobó la autorización para permitir la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Ejercicio Binacional “Fuerzas Amigas 2025”, que se llevará a cabo del 6 al 14 de diciembre de 2025, en Fort Hood, Texas.

La delegación estará conformada por 85 militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes asistirán sin su armamento a bordo de una aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana.

Por otra parte, se autorizó la salida de los elementos que integran la delegación de tropas nacionales fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el Evento No. SOF28.