Autorizan deportación de Fernando Farías

El gobierno de Argentina autorizó la deportación a México de Fernando Farías Laguna, el exmarino acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, informaron fuentes oficiales.

Por lo que, se espera que en las próximas horas sea entregado a autoridades mexicanas que ya se encuentran en la capital argentina para retornarlo vía aérea a nuestro país, para ponerlo a disposición del juez federal que lo requiere por el delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Fuentes cercanas al caso reportaron que el gobierno de Estados Unidos intervino para que las autoridades argentinas accedieran a la deportación del sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Precisaron que la gestión se realizó en presencia de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a quien Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales del contraalmirante.

Farías Laguna será trasladado a México por personal de la Marina, en una aeronave de la dependencia naval que se encuentra en el aeropuerto internacional de Buenos Aires.

El marino rechazó ser extraditado

Por la mañana, los gobiernos de México y Argentina dialogaban para acordar una eventual deportación o expulsión del contralmirante Fernando Farías Laguna, antes de que inicie su juicio de extradición, programado para el próximo 27 de agosto.

Derivado de lo anterior, el contralmirante Fernando Farías Laguna fue presentado ante Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, quien le notificó la solicitud de extradición presentada por México.

En dicha comparecencia, el marino rechazó ser extraditado a México porque acusó que su vida corre peligro en este país.

Además, Farías Laguna hizo la solicitud de asilo, debido a que teme por su vida si es trasladado a México, donde consideró que no hay garantías para un proceso justo.