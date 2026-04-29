Autorizan el ingreso de marines armados de EUA

El pleno del Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum dos solicitudes para que 96 marines de Estados Unidos ingresen a México con armamento para capacitar a tropas mexicanas.

Se aprobó por 104 votos a favor y tres en contra el permiso para que 73 marines participen en el “Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026”, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026 en Campeche.

El 6 de mayo de 2026 ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando a través de vuelo comercial.

El 10 de mayo de 2026, ingresarán al país 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, con armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 “Hércules”.

El 17 de mayo de 2026, ingresarán al territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento, con armamento y equipo militar, a bordo de la aeronave tipo C-130 “Hércules” de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

Por otra parte, el pleno del Senado autorizó a la presidenta Sheinbaum el ingreso a territorio nacional una delegación conformada por 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL’s de la Armada de los Estados Unidos de América.