Autorizan nuevo ingreso de militares de EUA a México

La Comisión de Marina del Senado aprobó en fast track por nueve votos a favor y una abstención, la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que un nuevo grupo de militares estadunidenses, en este caso 12 elementos, ingresen con armamento a territorio mexicano con fines de capacitar a tropas nacionales.

El dictamen avalado en comisiones y que será ratificado por el pleno, este mismo martes, establece la autorización para el ingreso de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarían en el evento denominado “Capacitación Mexsof (Defensa)” del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el documento que recibió el Senado el 11 de febrero, dichos elementos participarán en el Evento No. SOF1 “Capacitación Mexsof (Defensa)”, que se realizará del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.