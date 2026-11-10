Autorizan reanudar construcción de muro fronterizo

La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino este lunes para que la administración de Donald Trump reanude la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, en Texas, lo que supone un revés para los opositores de ambos partidos que habían argumentado que el proyecto es un desperdicio de dinero que amenaza el paisaje único de la zona.

El muro fronterizo es un proyecto emblemático del presidente Trump, quien desde hace tiempo se ha comprometido a construir un muro desde el océano Pacífico hasta el golfo de México.

El verano pasado, los republicanos en el Congreso asignaron 46 mil millones de dólares al proyecto, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha estado erigiendo rápidamente 12 millas de barreras fronterizas por semana a lo largo de toda la frontera.

Normas

El gobierno ha seguido adelante otorgando exenciones generales para eludir las regulaciones. Esas normas tienen como objetivo proteger el medio ambiente, pero históricamente han retrasado los grandes proyectos de construcción.

En la región de Big Bend, en Texas, la oposición bipartidista se ha movilizado para luchar contra el proyecto, que incluiría muros de acero de 30 pies de altura en algunas zonas, así como barreras para vehículos y nuevas carreteras.

Han argumentado que las barreras son un desperdicio de dinero que amenazan la economía local y el estilo de vida en una zona donde la inmigración ilegal ha sido históricamente baja. Afirman que esta tarea se podría llevar a cabo de mejor manera utilizando únicamente tecnología de vigilancia, como drones.

Una jueza de Texas se puso del lado de los opositores, al considerar que era probable que el Congreso no hubiera autorizado claramente exenciones tan amplias para una zona que presenta la tasa más baja de detenciones de migrantes en la frontera sur. Ordenó la suspensión inmediata de toda actividad relacionada con la construcción en la zona, que incluye el Parque Nacional Big Bend, así como terrenos a lo largo del río, tanto de propiedad estatal como privada.

La Corte Suprema coincidió en que la ley limita drásticamente las facultades de los jueces para intervenir cuando el gobierno federal decide que es necesario construir rápidamente una barrera fronteriza. La mayoría suspendió la decisión del tribunal inferior, con el voto disidente de la magistrada Ketanji Brown Jackson.