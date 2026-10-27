Autos blindados robados, en manos de cárteles

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes cargos federales en El Paso, Texas, contra 13 personas, incluyendo dos mexicanos, por presuntamente transportar vehículos robados desde ese país hacia México, con destino a los cárteles mexicanos de la droga.

En un comunicado, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas dijo que los 13 acusados están imputados por transporte interestatal de bienes robados. De ser declarados culpables, se enfrentan a una pena de hasta 10 años en una prisión federal.

Las acusaciones se derivan de una investigación denominada Operación Southbound Takedown, que comenzó en la primavera de 2026 cuando, señala el comunicado, agentes federales y fiscales estadounidenses detectaron una tendencia creciente de vehículos robados, tanto de propiedad privada como de alquiler, que presuntamente se transportaban a personas pertenecientes a diversas organizaciones criminales en México.