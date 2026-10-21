Avala Comisión de justicia Ley Antimemes

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó, con 23 votos a favor y 10 en contra, la minuta conocida como “Ley Antimemes”, la cual reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Dicha reforma, recibida del Senado, establece penas de hasta 5 años de prisión por el uso de identidad gráfica institucional con la intención de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.

La minuta quedó aprobada sin cambios respecto al dictamen que envió el Senado de la República, y fue turnada a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro.

La bancada de Morena, PT y PVEM defendieron el proyecto; explicaron que se imponen penas de 1 a 5 años de prisión y multas de 1,000 a 10,000 UMA a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore —a escala comercial— la identidad gráfica institucional, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito.