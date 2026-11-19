El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que busca erradicar la violencia y discriminación docente por motivos de sexo, condición social y edad contra niñas, adolescentes y mujeres.

Durante la sesión ordinaria se avaló por unanimidad la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias y de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.

¿Qué es considerado violencia docente?

Se establece que constituyen violencia docente aquellas que se inflijan en los centros educativos o derivados de una relación escolar.

“Constituye violencia docente; aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que se inflijan en los centros educativos”.

En tribuna, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, expuso que como ejemplo que las mujeres de Sinaloa están viviendo el año más violento de su historia, el más letal, el más duro y el más desgarrador.

Asimismo, se plantea reivindicar la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas en todos los ámbitos de la vida, mediante la implementación de medidas con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

“Se preservará en todo momento el derecho a la protección de los datos personales de las víctimas para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo”.