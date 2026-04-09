Avala en lo general el Plan B electoral

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma electoral denominada Plan B, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El dictamen quedó avalado por 37 votos a favor por parte de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), así como 102 sufragios en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República, es decir, sin contemplar modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal.

Al fundamentar el proyecto, el diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, aseguró que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales. Recordó que previamente se votó una reforma más agresiva, la cual fue rechazada.

Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez, del PRI y Erubiel Alonso, también del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas.

En el debate, la diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, sostuvo que la reforma no era necesaria y aseguró que los temas verdaderamente importantes no se están atendiendo.

Califican de incongruente proyecto

La diputada priista, Abigail Arredondo Ramos, calificó de “incongruente” el proyecto, que se avaló bajo el argumento de ahorro de los recursos.

La legisladora tricolor, explicó que lo que se vende como una gran reducción al gasto, en realidad tendrá un impacto mínimo y focalizado: “De los más de dos mil 462 municipios que tiene México, solo 61 municipios, ayuntamientos tienen máximo 15 regidurías, esto es apenas el tres por ciento o 703 regidores. Además, es una reforma engañosa partiendo de quienes le vendieron el proyecto a la presidenta de la República”.

Por parte de Morena, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes dijo que “la Cuarta Transformación va avanzando en la reducción de privilegios que construyeron los del PAN en el periodo neoliberal”.