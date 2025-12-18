Avalan 20 proyectos energéticos privados

La Secretaría de Energía informó que la primera convocatoria federal para permitir la participación ordenada del sector privado en la generación, transmisión y venta de energía eléctrica ya arroja resultados concretos, con 20 proyectos que recibieron el visto bueno para iniciar su construcción de manera inmediata.

Durante su exposición, la funcionaria Luz Elena González Escobar detalló que se trata de 15 proyectos fotovoltaicos, con una capacidad conjunta de 2 mil 471 megawatts (MW), y cinco parques eólicos que aportarán 849 MW, lo que suma 3 mil 320 MW de nueva generación eléctrica.

Proyectos

En conjunto, estos proyectos representan una inversión de 4 mil 752 millones de dólares, equivalentes a cerca de 90 mil millones de pesos, y estarán distribuidos en 11 estados del país, entre ellos Campeche, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Tamaulipas, Puebla y Querétaro.