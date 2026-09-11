Avalan autoconsumo de marihuana en alimentos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) debe otorgar permisos de autoconsumo lúdico de cannabis en alimentos preparados y semipreparados, conforme a los lineamientos establecidos, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pleno resolvió un recurso de inconformidad presentado por una persona que acudió ante la Comisión con la finalidad de pedir un permiso de autoconsumo recreativo de marihuana, mismo que le fue concedido con la restricción de no emplearla en alimentos preparados o semipreparados.

Sin embargo, por siete votos contra dos, el máximo tribunal de justicia determinó que la Cofepris no puede restringir dicha petición en ese sentido y le ordenó expedir el permiso a la quejosa con base en las restricciones establecidas en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que prohibía a la Secretaría de Salud (SSa) emitir autorizaciones para autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos.

Advierten riesgo

A pesar de la advertencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, de que permitir el autoconsumo de alimentos preparados y semipreparados con cannabis podría representar un riesgo a los menores de edad que conviven con los adultos, la mayoría del pleno coincidió en que mientras el Congreso de la Unión no establezca una regulación diferente se deben dar las autorizaciones correspondientes en los términos definidos por la Suprema Corte.

Sin embargo, el pleno aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que declaró inválida la prohibición con la intención de preparar esta clase de alimentos cuando su destino sea exclusivamente el consumo personal.